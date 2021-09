V Nemčiji tesna zmaga socialdemokratov

Na volitvah v Nemčiji so socialdemokrati (SPD) s 25,7 odstotki s tesno prednostjo premagali konservativno unijo CDU/CSU, ki je osvojila 24,1 odstotka glasov. Gre za najslabši rezultat za krščanske demokrate doslej - še leta 2017 so prejeli skoraj 33 odstotkov glasov -, medtem ko je uspelo socialdemokratom podporo v primerjavi z letom 2017 okrepiti za več kot pet odstotkov. Zeleni so osvojili 14,8 odstotka glasov, kar je doslej njihov najboljši rezultat, toda tudi občutno manj od predvolilnih napovedi. Zelenim sledijo liberalci (FDP) z 11,5 odstotka podpore, slabim odstotkom več kot pred štirimi leti. Skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) je zbrala 10,3 odstotkov glasov, Levica pa je medtem osvojila 4,9 odstotka. Po tesnem izidu še ni jasno, kdo bo na kanclerskem položaju nasledil Angelo Merkel. Da si bosta prizadevala za oblikovanje vlade, sta napovedala tako kanclerski kandidat socialdemokratov Olaf Scholz kot tudi Armin Laschet, ki je bil kandidat unije.