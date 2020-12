V nemškem mestu Trier na jugozahodu države je danes avtomobil v pešconi zapeljal v množico ljudi, pri čemer sta po prvih podatkih umrli dve osebi in je bilo več poškodovanih. Policija je sporočila, da so prijeli voznika avtomobila ter zasegli avtomobil, prebivalce pa je pozvala, naj se izogibajo središču mesta. Na kraju je več policistov in reševalnih vozil. Za zdaj še ni znano, ali gre za teroristično dejanje.