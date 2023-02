V nesreči hudo poškodovan 25-letnik

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so ponoči ob 23.30 posredovali v Porcii na Pordenonskem, kjer sta trčila dva avtomobila. V nesrečo so bile vpletene štiri osebe, ena je bila huje poškodovana. Gasilci in reševalci so potrebovali skoraj eno uro, da so hudo poškodovanega 25-letnika potegnili iz razbitin. Na kraj je prispel reševalni helikopter, ki ga je prepeljal v videmsko bolnišnico, kamor so ga zaradi zelo hudih poškodb sprejeli z rdečo triažno kodo. Dvema osebama, ki sta odklonili prevoz v bolnišnico, so reševalci na kraju nudili potrebno oskrbo, tretjo osebo pa so prepeljali v pordenonsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z zeleno triažno kodo. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice, karabinjerji pa preiskujejo njene vzroke.