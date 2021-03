V nesreči umrlo več migrantov, najmanj 17 poškodovanih

V prometni nesreči na hrvaški avtocesti nedaleč od Okučanov v Zahodni Slavoniji so umrli najmanj štirje migranti in najmanj 17 jih je bilo poškodovanih, med njimi vsaj 11 državljanov Sirije. Vlačilec s polpriklopnikom srbske registracije, ki je prevažal bale sena, med katerimi so bili migranti, se je iz neznanih vzrokov malo po 3. uri zjutraj prevrnil. Vozil ga je 43-letni državljan Srbije.

V nesreči so umrle štiri osebe, 17 je bilo poškodovanih in so jih prepeljali v bolnišnice v Slavonski Brod, Novo Gradiško in Pakrac. Tamkajšnji mediji omenjajo očividce, ki so povedali, da gre za migrante. Ko so prispeli na kraj dogodka, so slišali krike in klice na pomoč poškodovanih.

V bolnišnici v Novi Gradiški so nudili zdravstveno pomoč enajstim osebam, med njimi je šest huje poškodovanih, en človek pa je v življenjski nevarnosti. V slavonskobrodski bolnišnici so sprejeli štiri mlajše osebe s hujšimi poškodbami, njihovo stanje je stabilno. Med poškodovanimi so tudi otroci.