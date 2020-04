»V New Yorku je hudo, mi pa se lahko premikamo«

Kako to?

Obiskujem univerzo Saint Leo University v mestu Tampa na zahodni obali Floride. V New York pa sem prišla, ker tu živi moj fant. Na Florido se še ne bom vrnila, ker bi me tam čakala dvotedenska karantena. Tam veljajo taka pravila, ker bi pripotovala iz New Yorka, kjer je stanje zelo slabo, čeprav v naši mestni četrti (Yonkers, od Manhattna smo oddaljeni slabih 25 minut peš) ne poznam nikogar, ki je okužen z novim koronavirusom.

Na univerzi sicer ni predavanj, kajne ...

Predavanja se nadaljujejo preko spleta. Pravzaprav zaključujem univerzitetni študij, saj bom diplomirala čez deset dni. Načrtovali smo, da bi me obiskali starši, a se to ne bo zgodilo. Diplomirala bom preko spleta.

Zakaj ima New York tako visoko število okuženih prebivalcev in smrtnih žrtev?

New York je država v državi. Z več kot 8,2 milijona prebivalcev na območju 830 km² je najgosteje naseljeno veliko mesto v ZDA. Tu se vsakodnevno premika na milijone ljudi. Američani so podcenjevali virus in so mislili, da se ne bo tako hitro razširil iz Evrope.

Ali se lahko svobodno premikate po mestu?

Kljub izjemno težki situaciji se lahko svobodno sprehajamo po mestu. Treba pa je upoštevati določena pravila.

Ali ste razmišljali, da bi se vrnili domov?

Načrtovala sem, da bi se vrnila v Trst poleti, a zdaj ne vem, ali mi bo to uspelo. Pravzaprav bi se lahko vrnila tudi zdaj, saj je italijansko veleposlaništvo v ZDA organiziralo nekaj letov v Italijo, kjer pa bi morala prestati karanteno. Procedura za odhod proti domu sploh ni lahka. Po diplomi pa bi se v Tampi vpisala na podiplomski študij. Ostala bi še tu, saj z univerzo igram tudi odbojko na mivki. Prvenstvo pa je trenutno prekinjeno.

Pred odhodom v ZDA ste igrali odbojko pri slovenskih klubih?

Igrala sem za Kontovel. Nato sem se preselila v Trento, kjer sem obiskovala višjo srednjo šolo in igrala v B2-ligi skupaj s Katerino Pučnik.