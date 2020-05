V noči na nedeljo bo naše kraje hitro prešla hladna vremenska fronta. Pojavljale se bodo padavine, deloma plohe in nevihte. Arso je za jugozahodne predele Slovenije razglasil rumeni alarm. Lokalno bodo možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel, opozarjajo. Hitro lahko narastejo tudi hudourniški vodotoki.

V drugem delu noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj bo tudi zapihala zmerna do močna burja, njeni sunki bodo dosegali hitrost 70 do 85 km/h, piše v opozorilu.