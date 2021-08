V noči na petek druga hladna vremenska fronta

Solidna hladna vremenska fronta, ki je v ponedeljek prešla naše kraje, je odprla pot novim vdorom za ta čas hladnega severnega zraka. Vrzel v zračnem tlaku, ki je nastala od Skandinavije preko srednjeevropskih držav navzdol proti osrednji Italiji, se ni zacelila in tudi se ne bo v bližnji prihodnosti. Po tem naravnem koridorju se bo v prihodnjih dneh pomikal proti nam za ta čas hladen severni zrak, zato bo vreme pri nas v primerjavi z donedavnim dogajanjem kar sveže, od časa do časa tudi precej bolj nestanovitno kot v minulih tednih.

Jutri zvečer ali v noči na petek bo naše kraje prešla nova hladna vremenska fronta, druga v tem tednu in se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Temperatura bo padla in bo zapihala burja.