V noči na petek novo poslabšanje z obilnim sneženjem v gorah

S severnimi tokovi prehodno priteka proti nam bolj suh zrak, zračni tlak se je prehodno nekoliko okrepil. Nova atlantska vremenska fronta pa bo prešla naše kraje že jutri ponoči (v noči na petek). Ob tem bo na zavetrni strani Alp tudi nastal globok sekundarni ciklon.

Danes popoldne in jutri bo povečini zmerno oblačno ali spremenljivo. Jutri čez dan se bo oblačnost povečala in proti večeru bodo že možne prve manjše padavine. V noči na petek se bodo padavine okrepile in bodo povečini močne. V gorah bo snežilo, sneženje bo obilno. Dogajanje bo tudi drugod burno. Pihali bodo okrepljeni južni vetrovi, deželna meteorološka opazovalnica tudi ne izključuje povišanega plimovanja morja.

V petek se bo vreme postopno izboljšalo. Zapihala bo burja, temperatura pa se bo nekoliko spustila.

V soboto in nedeljo kaže na stanovitno vreme, več sonca bo predvidoma v nedeljo. Pihala bo šibka do zmerna burja.