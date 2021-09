V nov mesec morda že s snegom

Za zdaj gre sicer le za večdnevno vremensko projekcijo, toda ni ravno izključeno, da se bo oktober predstavil z izrazitejšim vremenskim poslabšanjem in z ohladitvijo ter snegom v gorah.

Ta konec tedna se bo sicer do vključno nedelje pod okriljem anticiklona nadaljevalo stanovitno in povečini precej sončno vreme z občasno spremenljivostjo. V prihodnjih dneh bo nekoliko topleje, najvišje dnevne temperature se bodo od jutrišnjega dne ponekod dotaknile 26 stopinj Celzija.

V noči na ponedeljek ali v ponedeljek bo naše kraje prešla oslabljena vremenska fronta. V ponedeljek se bodo ob bolj oblačnem vremenu pojavljale občasne manjše krajevne padavine. Sledilo bo nekajdnevno obdobje s stanovitnim in suhim vremenom. Medtem se bo nad severnim Atlantikom poglabljalo obsežno ciklonsko območje z mrzlim zrakom, ki se bo, kot kaže, v naslednjih dneh postopno širil do naših krajev. Med 30. septembrom in 1. oktobrom bi lahko po zdajšnjih izračunih na vreme pri nas vplivala hladna vremenska fronta, za katero bi pritekal za ta čas mrzel zrak. Če bodo zdajšnji izračuni potrjeni, bo prišlo do poslabšanja s padavinami in ohladitvijo. Gore pa bi lahko mestoma že pobelil prvi sneg. Hladno obdobje naj bi trajalo več dni.