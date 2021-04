V Nuklearni elektrarni Krško gradijo suho skladišče za izrabljeno gorivo

V Nuklearni elektrarni Krško (Nek) so v okviru lastne varnostne nadgradnje 1. marca začeli dolgo načrtovano gradnjo suhega skladišča za izrabljeno jedrsko gorivo. Ocenil je, da gre za pomembno varnostno nadgradnjo, ki jo svetovna znanost ocenjuje za najbolj ustrezno in razširjeno začasno skladiščenje, in sicer za prehod od aktivnih rešitev k pasivnim. Za zagotavljanje hlajenja ne potrebujejo dodatne naprave, sistema ali energenta.

Gradbena dela naj bi končali prihodnje leto. Pred nekaj leti je Rožman ob napovedi projekta navedel, da naj bi naložba stala približno 60 milijonov evrov. Nek naj bi pokrila dve tretjini zneska, preostalo pa sklad za njeno razgradnjo.

Zgradba bo velika 50 krat 70 metrov, debelini armirane betonske temeljne plošče in zunanjih armiranobetonskih sten bosta 80-centimetrski, betonske stene bodo visoke šest metrov. Nad temi bo 14 metrov jeklene konstrukcije. V zgradbi pa bodo uskladiščeni odporni, nepropustni zabojniki z izrabljenimi gorivnimi elementi. V Neku so omenjeno skladišče predvideli za stoletno obdobje.