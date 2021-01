V obalno-kraški regiji se učenci vračajo k pouku na daljavo

Osnovne šole v zasavski in obalno-kraški regiji so danes že dobile okrožnico ministrstva za izobraževanje o tem, da se s ponedeljkom vračajo na pouk na daljavo, je izvedela STA. Epidemiološki podatki o gibanju števila okužb z novim koronavirusom so namreč ti dve regiji vrnili v črno fazo, ki po vladnem načrtu sproščanja ne dovoljuje pouka v šolah.

Iz besedila okrožnice, ki jo je pridobila STA, je razvidno, da bodo od ponedeljka dalje v »črnih« regijah, kamor po novem poleg jugovzhodne, goriške in posavske regije spadata še obalno-kraška in zasavska, vrtci delovali v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo, vzgojno-izobraževalno delo za vse učence osnovnih šol ter glasbenih šol pa bo potekalo na daljavo.

Okrožnica pa predvideva novost, to je nujno varstvo v šolah za učence prvega triletja, in sicer za »tiste učenke oz. učence, katerih oba starša ali starš samohranilec zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, ki jih navaja zakon o kritični infrastrukturi, v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski ali policiji.«

Zaposlitev se bo glede na navedbo v okrožnici ugotavljala na podlagi potrdila delodajalca. Nujno varstvo na šolah bodo izvajali strokovni delavci, ki niso razredniki in ki ne izvajajo izobraževanja na daljavo s svojim oddelkom. Nujno varstvo bodo šole lahko zagotavljale tudi s pomočjo najetih študentov, je še zapisano v okrožnici.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je sicer vladi v enem od mnenj svetoval, naj, če bo potrebno zaostrovanje ukrepov, najprej zapre druge možne lokacije prenosa okužb, ne pa šol in vrtcev.