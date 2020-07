$!V objemu Julijskih Alp je prvi zaigral Slovenec

Duo je pred množico gledalcev zaigral niz uspešnic rok, pop in klasične glasbe, zadonele so tudi filmske glasbene uspešnice. V objemu Julijskih Alp sta zaigrala Hallelujah in Bohemian Rhapsody, pa še The Swan, The Soundof Silence, Caruso, We are the Champions, Numb, spominla pa stase tud na velikana Ennia Morriconeja in mu v spomin zaigrala njuno priredbo Cinema Paradiso.