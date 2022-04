V obleganem Mariupolu se nadaljujejo spopadi

Ruska vojska je v torek poročala o nadaljevanju spopadov proti »ukrajinskim nacionalistom« v obleganem mestu Mariupol na jugu Ukrajine. Medtem obe strani kljub težavam pri delovanju humanitarnih koridorjev poročata tudi o nekaj uspešno izvedenih evakuacijah. Ruska vojska je v torek sporočila, da je sestrelila dva ukrajinska helikopterja, ki sta poskušala evakuirati voditelje ukrajinskega nacionalističnega bataljona Azov, ki brani oblegano pristanišče Mariupolj.

Tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je povedal, da je Moskva v torek zjutraj predlagala, naj ukrajinski borci položijo orožje in zapustijo mesto »po dogovorjeni poti« na ozemlje pod nadzorom Kijeva. Dejal je, da je ukrajinska vojska ta predlog ignorirala.

Ruski generalmajor Mihail Mizincev je medtem dejal, da humanitarni koridorji za evakuacije civilistov komajda delujejo. Kljub temu so po podatkih Kijeva v torek z ogroženih območij v Ukrajini skupno evakuirali več kot 3800 ljudi.

V Zaporožje so iz večinoma uničenega mesta Mariupol in bližnjega Berdjanska prepeljali približno 2200 ljudi, je v video sporočilu na Telegramu povedala podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk. Več kot 1000 ljudi so pripeljali na varno tudi iz regije Lugansk, je dodala.

Rusko obrambno ministrstvo pa je po navedbah državne tiskovne agencije Tass ob tem sporočilo, da je bilo v 24 urah iz »nevarnih predelov« Ukrajine, predvsem regij Lugansk in Doneck, evakuiranih več kot 18.600 ljudi.