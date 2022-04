V okolici Kijeva naj bi odkrili že več kot 1200 trupel

Na širšem območju Kijeva so doslej po navedbah ukrajinskih oblasti odkrili že več kot 1200 trupel. Na vzhodu države se medtem ljudje pripravljajo na obsežne spopade. Oblasti trenutno preučujejo 5600 primerov domnevnih vojnih zločinov, ki naj bi jih zakrivile ruske sile od začetka invazije, identificirali pa so več kot 500 domnevnih vojnih zločincev, med njimi so tudi višji predstavniki ruske vojske.

»Kar vidimo v vseh regijah Ukrajine, so vojni zločini, zločini proti človečnosti in delamo vse, da bi to popravili,« je poudaril ukrajinska generalna tožilka Irina Venediktova.

V Ukrajini se medtem nadaljujejo spopadi predvsem na vzhodu države. V napadu v Harkovu sta v nedeljo umrla najmanj dva človeka, dan prej pa deset.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem znova opozoril, da se ruske sile pripravljajo na še obsežnejše operacije na vzhodu države. »Pripravljamo se na njihove akcije. Odgovorili jim bomo,« je zagotovil.

Številni skušajo še vedno zbežati pred pričakovanimi spopadi na vzhodu. Po navedbah guvernerja Luganska Sergija Gaidaja na dan območje zapusti od 2500 do 2700 ljudi, okoli 20 do 25 odstotkov prebivalstva pa ostaja tam.