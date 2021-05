V opuščeni hiši 100 kilogramov kokaina

Finančni policisti so v neki opuščeni hiši v Aiellu na Videmskem zasegli 100 kilogramov kokaina. Drogo je zavohal službeni pes.

Na kraj so prišli po posredovanju gasilcev, ki so prejeli obvestilo, da iz stavbe uhaja plin. Neposrednih nevarnosti gasilci sicer niso zaznali, toda so našli številne opuščene plinske jeklenke, nekaj posod z bencinom in knjigovodsko dokumentacijo. Z namenom, da bi izsledili lastnika stavbe, so poklicali finančne policiste. Slednji so preiskali prostore in zaprosili za pomoč še vodnike izurjenih psov iz San Giorgia.

Celotno območje je bilo podobno odlagališču, finančni policisti so med drugim našli gradbeni material, staro opremo, pnevmatike in gospodinjske stroje. Vmes je bila skrita droga. Izurjeni ovčar je mamila zavohal v petih kartonastih škatlah, v katerih je bilo več kot sto zabojev, za katere se je izkazalo, da gre za kokain.

Finančni policisti so hišo in mamila zasegli. Trenutno poteka preiskava. Zasežena droga velja več kot 5 milijonov evrov, na črnem trgu pa bi po pripravi odmerkov nezakoniti posel donesel več kot 30 milijonov evrov.