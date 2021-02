»V parlamentu sem tudi prisluškoval«

V nedeljo bo minilo dvajset let od sprejetja zaščitnega zakona za slovensko manjšino. Primorski dnevnik bo tej obletnici namenil veliko pozornost, saj gre za prelomni dogodek ne le za Slovence v Italiji, temveč za vso Furlanijo Julijsko krajino in širši prostor. V današnji reportaži novinar Sandor Tence, ki je v Rimu za časopis spremljal ves parlamentarni postopek, obuja spomine na tiste čase in ljudi, ki jih je srečal. Vsi so bili tako ali drugače povezani z zaščitnim zakonom, katerega razprava se je v glavnem odvijala v poslanski zbornici, medtem ko je senat le potrdil besedilo zbornice.