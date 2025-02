Gorski reševalci iz Plodna so danes popoldne posredovali v gozdu na območju Plodna, kjer se je poškodoval 57-letnik, ki je žagal drva. Ob močnem udarcu si je zlomil pogačico. Naložili so ga na nosila in ga prenesli do reševalnega helikopterja, s katerim so ga odpeljali v bolnišnico.