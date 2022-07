V Portorožu nocoj 41. festival Melodije morja in sonca

Portoroški Avditorij bo drevi gostil 41. festival Melodije morja in sonca (MMS). Za veliko nagrado MMS se bo letos potegovalo 12 skladb. Letošnji festival prinaša novost glede načina glasovanje občinstva v Amfiteatru. Obiskovalci bodo lahko glasovali prek enkratne QR kode, ki jo bodo prejeli ob vstopu na prizorišče. Prvi bosta nastopili Anika Horvat in Tinkara Kovač s skladbo Do roba in še čez. Sledili bodo Isaac Palma s skladbo Zdaj je čas, Tosca Beat s Colori della natura, San Di Ego s Človek mora imeti sanje, Nina Lampret s skladbo Modrina, Moya s skladbo Luna. Nuša Derenda se bo za veliko nagrado MMS potegovala s skladbo Valček, Radar z Moje meje, Ninnay z Nočem tja, BosaZnova s skladbo Želje, Žiga Jan z V laseh polno imaš soli in Mia Guček s skladbo Adrenalin.

Strokovna žirija bo letos podelila dve nagradi: za najboljšo skladbo v celoti in nagrado Danila Kocjančiča za obetavnega izvajalca oziroma avtorja. Če bodo člani strokovne žirije presodili, da so na festivalu posebej izstopajoča besedila ali glasba, lahko podelijo še nagradi za najboljše besedilo in najboljšo glasbo.

V glasovanju za veliko nagrado festivala MMS pa bodo enakovredno sodelovali: javnost s telefonskim glasovanjem (prek stacionarnih in prek mobilnih telefonov), občinstvo v Avditoriju (preko individualne QR kode), žirija radijskih postaj ter strokovna žirija.

Voditelji letošnjega festivala bodo trije. Lorelli Flego, ki je zvezda stalnica MMS, se bosta na odru pridružila Iztok Gustinčič in Tomaž Klepač, tudi sama glasbenika in radijska voditelja.

Neposredni prenos festivala boste lahko spremljali od 21. ure naprej na 1. programu Televizije Slovenija, Radiu Koper in prek spleta na www.rtvslo.si.