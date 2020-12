V potresu vse več mrtvih in vsaj 20 poškodovanih, več stavb je porušenih

Današnji potres na območju hrvaške Petrinje je zahteval najmanj sedem smrtnih žrtev, najmanj 20 ljudi je poškodovanih. Umrla je med drugim 12-letna deklica. Potres je povzročil veliko gmotno škodo v Petrinji, več stavb je porušenih. Župan Petrinje Darinko Dumbović je izjavil, da so razmere podobne Hirošimi, polovica mesta ni več. Ulice so polne ruševin, številne zgradbe so poškodovane, reševalci iščejo preživele. V bolnišnici v bližnjem Sisku so sprejeli 20 poškodovanih, med njimi dva huje. Županja Siska Kristina Ikić Baniček je povedala, da so razmere v mestu slabe in da je gmotna škoda velika.

Okrog 12.20 so prebivalci Trsta in Gorice čutili potresni sunek, tako da so evakuirali prostore tržaške občine in prefekture. Nadžarišče potresa je bilo na Hrvaškem, 149 km jugovzhodno od Ljubljane, v Petrinji. Povzročil naj bi večjo škodo, prve scene so dramatične, piše Jutarnji list, ki poroča o številnih ruševinah. Potres je bil zelo močan, seizmografi slovenske državne mreže potresnih opazovalnic so izmerili magnitudo 6,3 (po prvotnih ocenah je kazalo, da 6,1). Trajal je dobrih 20 sekund. Tla so se v bližini hrvaške Petrinje že v ponedeljek večkrat tresla, a še ne tako močno kot v torek. Hrvaško je sicer že marca stresel močan potres.

Preventivno so ustavili jedrsko elektrarno Krško.

Po besedah župana Petrinj Darinka Dumbović naj bi bilo porušenega pol mesta, med ljudmi vlada panika, slišijo se kriki in jok. Na pomoč poleg gasilcev prihaja najmanj 300 pripadnikov vojske, poroča Jutranji list. Župan Dumbović je za 24 sata potrdil, da je v potresu umrl otrok.