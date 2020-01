V požarih poginilo 480 milijonov divjih živali

V požarih, ki od septembra divjajo v avstralski zvezni državi Novi Južni Wales, je po nekaterih ocenah domnevno poginilo 480 milijonov divjih živali. Številka vključuje sesalce, plazilce in ptice. Trenutno divja v Novem Južnem Walesu, avstralski zvezni državi z največ prebivalci, več kot 150 gozdnih požarov.

Doslej je v Avstraliji od začetka požarov septembra pogorelo več kot 5,5 milijona hektarjev površin, kar je več, kot meri površina Nizozemske. Umrlo je več ljudi, uničenih ali poškodovanih je bilo več kot 1800 hiš.

Ekologi so že decembra opozorili, da je v požarih že poginilo več kot 2000 koal, uničena pa je tudi približno tretjina naravnega okolja koal na severni obali. Strokovnjaki so opozorili, da se je zaradi požarov povečala nevarnost izumrtja koal. Avstralski kmetje so zaradi požarov tudi izgubili več deset tisoč glav živine.