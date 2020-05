V prekršku 3,7 odstotka legitimiranih

V Furlaniji - Julijski krajini so v soboto policisti, lokalni policisti, karabinjerji in finančni stražniki ustavili in legitimirali 2531 ljudi. Zaradi kršenja protikoronavirusnih omejitev so kazen napisali 94 posameznikom, v prekršku je torej bilo 3,7 odstotka legitimiranih. Eno osebo so ovadili zaradi lažnih izjav, tri ovadbe pa so padle zaradi drugih prekrškov.

Policisti in drugi pripadniki varnostnih organov so v ponedeljek potrkali na vrata 919 trgovin in gostinskih lokalov, oglobili pa dva upravitelja.