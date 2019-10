V pričakovanju burje

Vremenska fronta je dosegla naše kraje in se počasi pomika proti vzhodu. Pojavljajo se krajevne padavine, v glavnem so šibke do zmerne. Dogajanje je razmeroma umirjeno, pihlja šibak vzhodni veter, odstotek vlage je visok. Nad nami se zadržuje zelo vlažen zrak, ozračje je mestoma zamegljeno.

Za fronto bo zapihala burja, ki bo prečistila ozračje in bo začel pritekati občutno hladnejši zrak. Zadnji, hladnejši del fronte, bo dosegel naše kraje v popoldanskih ali večernih urah. Tedaj je možno, da bo ponekod nastala tudi kakšna ploha. Zvečer ali ponoči bo zapihala zmerna do močna burja, živo srebro pa se bo spuščalo.

Jutri bo prevladovalo povečini še precej oblačno vreme, v glavnem brez omembe vrednih padavin. Čez dan se bo ponekod delno razjasnilo. Pihala bo povečini zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo do okrog 10 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa pod 15 stopinjami Celzija.

V četrtek in petek bo več jasnine, pihala bo zmerna burja. Nočne temperature bodo zlasti v petek, predvsem v zatišnih legah, morda pa tudi drugje, če bo burja oslabela, še za nekaj stopinj Celzija nižje. Dnevne temperature pa bodo malo nad 10 stopinjami Celzija.

V soboto se bo še nadaljevalo suho vreme, medtem ko v nedeljo, za zdaj kaže, da v popoldanskih urah, pričakujemo novo občutnejše poslabšanje.