V prihajajočem tednu nočne temperature že blizu ničle

V prihajajočem tednu bomo občasno beležili za ta čas razmeroma nizke temperature, mrzle bodo zlasti noči. Živo srebro se bo na Goriškem in na Kraški planoti mestoma lahko že približalo ničli.

Prvi vdor mrzlega zraka pričakujemo že danes ponoči (v noči na nedeljo), ko se bo od vzhoda vzvratno približal vlažen in bolj mrzel zrak. Na višini 1500 metrov v prostem ozračju se bo temperatura spustila do ene stopinje Celzija, medtem ko je radiosonda v minulih dneh na tej višini beležila 5 ali 6 stopinj Celzija. Normalna vrednost po dolgoletnih meritvah v tem času pa bi bila okrog 8 stopinj Celzija. Ozračje bo torej v nedeljo v višjih slojih za okrog 7 stopinj Celzija hladnejše od dolgoletnega povprečja. Burja bo preprečila občutnejšo prizemno ohladitev, vseeno pa se bo živo srebro na Kraški planoti in na Goriškem spustilo do okrog 7 stopinj Celzija, ob morju do okrog 12 stopinj Celzija.

V nedeljo bo več sončnega vremena dopoldne, v popoldanskih urah pa se bo povečala oblačnost. V noči na ponedeljek bo ponekod padlo nekaj kapelj dežja.

V torek in sredo bo povečini pretežno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo bo spet zapihala burja.

V četrtek in petek bo naše kraje od severa dosegel še hladnejši zrak. Temperatura na višini 1500 metrov v prostem ozračju se bo spustila do ničle ali celo rahlo pod ničlo. Pihala bo povečini šibka burja. Mestoma v zatišnih legah ni ravno izključena slana.

Noči bodo za ta čas mrzle. Najnižje nočne temperature bodo zlasti na Kraški planoti in na Goriškem le kakšno stopinjo Celzija nad ničlo. Najvišje dnevne temperature pa bodo do okrog 15 stopinj Celzija. Prevladovalo pa bo precej jasno vreme z morebitno občasno zmerno oblačnostjo.