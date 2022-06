V prihodnjih 48 urah dve hladni vremenski fronti

Naše kraje bosta v prihodnjih 48 urah oplazili dve hladni vremenski fronti. Prva bo dosegla naše območje že danes popoldne ali zvečer, druga pa jutri zvečer oz. v noči na četrtek. Obe prinašata nevihte in ohladitev. Vmes se bo vreme prehodno izboljšalo.

Subtropski anticiklon z vročim severnoafriškim zrakom se trenutno že umika pred hladnejšimi severnimi zračnimi gmotami. Danes prihaja višinska dolina z atlantskim zrakom, jutri pa bo naše kraje doseglo hladno severno višinsko jedro. Obakrat se bo nestanovitnost povečala.

Danes popoldne bo že več oblačnosti. Pozno popoldne ali zvečer se bodo začele pojavljati padavine, deloma plohe in nevihte, med njimi bodo lahko tudi močnejše. Zapihala bo šibka burja, ozračje se bo že nekoliko ohladilo.

Jutri se bo vreme prehodno izboljšalo in povečini vsaj delno razjasnilo. Nestanovitnost pa se bo ponovno občutno povečala proti večeru. Spet se bodo pojavljale padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo marsikje zavlekle v četrtkovo dopoldne. V četrtek popoldne se bo vreme postopno in delno izboljšalo. Zapihala bo burja, ozračje se bo ohladilo.

V petek bo sprva še spremenljivo, nato bo več jasnine. Pihala bo burja.

Arso je od danes do vključno četrtka objavil rumeno opozorilo zaradi neviht, v petek pa zaradi močnega vetra.