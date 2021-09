V prihodnjih dneh bo jesen začela trkati na vrata

Danes bo povečini še sončno in za ta čas vroče, najvišje dnevne temperature bodo ponekod, zlasti na Goriškem, okrog 30 stopinj Celzija. Jutrišnje temperature bodo že za kakšno stopinjo Celzija nižje.

Z jutrišnjim dnem (četrtkom) bo anticiklon nad srednjo in vzhodno Evropo oslabel. Postopno bo nad naše kraje začel dotekati bolj vlažen zrak iznad zahodnega Sredozemlja in Atlantika.

Ob spremenljivem vremenu dežja ne bo manjkalo. Iz za zdaj sicer še negotove padavinske slike, ki jo je objavil Arso na družbenih omrežjih, je razvidno, da bi v vzhodnih predelih FJK do nedelje ponekod lahko padlo do okrog 100 litrov dežja na kvadratni meter. Ker bodo padavine plohastega tipa, bodo količine od kraja do kraja zelo različne, so zapisali pri Arsu.

Sicer pa bo že danes ob sončnem vremenu nekaj več oblačnosti.

Jutri se bo vreme poslabšalo zlasti v popoldanskih urah, ko bodo ponekod nastajale plohe in nevihte.

Krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, se bodo pojavljale tudi v petek dopoldne, v popoldanskih urah pa se bo vreme prehodno izboljšalo.

V soboto in nedeljo bo delno jasno do spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami. Ozračje se bo ohladilo, občasno bo pihala burja, ki se bo predvidoma okrepila v nedeljo zvečer.