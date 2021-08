V prihodnjih dneh prihajata dve hladni vremenski fronti

Danes in jutri bo pod vplivom subtropskega anticiklona ozračje stanovitno in bo prevladovalo sončno vreme. Razmeroma toplo bo, zlasti na Goriškem bo živo srebro čez dan presegalo 30 stopinj Celzija.

V noči na ponedeljek bo proti alpskemu območju pronical bolj svež severni zrak in bo naše kraje prešla hladna vremenska fronta. V noči na ponedeljek in sprva še v ponedeljek se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo predvidoma manj pogoste ob morju, zapihala bo burja in se bo ozračje osvežilo. Arso je danes za ponedeljek že razglasil rumeni alarm zaradi možnosti močnejših neviht.

Od torka bo nekaj dni s prevladujočim precej sončnim vremenom in občasno spremenljivostjo ali nestanovitnostjo. Mestoma bo lahko še nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta zlasti v gorah. Temperature bodo razen morebitnih redkih izjem pod 30 stopinjami Celzija, noči bodo kar sveže.

V petek se bo proti alpskemu območju spuščal še hladnejši severni zrak kot v ponedeljek in kaže na prehod solidnejše hladne vremenske fronte. Vreme se bo poslabšalo, pojavljale se bodo plohe in nevihte, količine padavin bodo po zdajšnjih izračunih kar precejšnje. Poslabšanje bo predvidoma občutneje zaobjelo tudi obmorski pas. Temperatura bo ponovno padla, osvežitev bo občutnejša. V petek bodo najvišje dnevne temperature pod 25 stopinjami Celzija, v soboto pa okrog 20 stopinj Celzija.