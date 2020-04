V prihodnjih urah novo poslabšanje

Našim krajem se od zahoda približuje nova vremenska fronta. V prihodnjih urah se bo povečala oblačnost, zvečer ali ponoči se bodo začele pojavljati padavine. Možne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte, mestoma lahko močne.

Jutri zjutraj se bo vreme postopno izboljšalo, čez dan pa bo ozračje še nestanovitno in bo nastajala kopasta oblačnost. Pojavljale se bodo posamezne krajevne plohe in nevihte, ki bodo najmanj verjetne in pogoste ob morju, kjer bo več sonca. Najvišje dnevne temperature bodo malo nad 20 stopinj Celzija.

V soboto dopoldne bo precej jasno, nekaj več spremenljivosti bo v popoldanskih urah, ko bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte.

V nedeljo bo sončno in toplo. Najvišje dnevne temperature bodo v krajih oddaljenih od morja do okrog 25 stopinj Celzija, ob morju bomo namerili kakšno stopinjo Celzija manj. Tudi prihodnji teden se bo začel s sončnim vremenom.

Sinočnje nevihte so bile ponekod kar močne. Mestoma se je pojavljala tudi sodra. Posnetek je iz Boljunca.