V prihodnjih urah poslabšanje, ponekod rahlo sneženje

Nov prizemni ciklon se naglo približuje našim krajem in bo v popoldanskih urah obrobno vplival na vreme pri nas. Oblačnost se bo povečala, ponekod v južnejših predelih dežele se bodo pojavljale rahle padavine. Kjer bodo, bo snežilo do nižin. V pritrdilnem primeru bo lahko rahlo snežilo tudi v višjih predelih Kraške planote. Zapihala bo burja, ozračje se bo ohlajalo.

Od jutrišnjega dne (torka) do vključno četrtka bo nato prevladovalo stanovitno in povečini sončno ter razmeroma mrzlo vreme. Mrzle bodo zlasti noči. Najnižje temperature se bodo razen ob morju povsod spustile za več stopinj Celzija pod ničlo, ob morju do okrog ničle.

Od petka kaže na postopno novo poslabšanje, sprva ob nekoliko višjih temperaturah.