V prikolici tovornjaka odkrili 39 trupel

Britanska policija je danes v prikolici tovornjaka, ki naj bi prihajal iz Bolgarije, odkrila trupla 39 ljudi, med katerimi tudi truplo najstnika.

»Gre za tragično nesrečo, v kateri je več ljudi izgubilo življenja,« je sporočila policija iz Essexa. Dodali so, da so smrti razglasili na kraju dogodka v industrijskem območju v Graysu vzhodno od Londona. Preiskava o okoliščinah dogodka poteka.

Prav tako so že začeli z identifikacijo žrtev, za katero domnevajo, da bodo potrebovali dlje časa. Ni še znano, ali gre za migrante, ki so jih želeli pretihotapiti v Veliko Britanijo. Zaradi suma umora so aretirali voznika tovornjaka, 25-letnika iz Severne Irske.

Tovornjak naj bi na britanska tla prispel v soboto v Holyheadu na severozahodu Walesa, ki je eno od glavnih pristanišč za trajekte z Irske.