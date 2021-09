V prometni nesreči pri Parecagu umrl 42-letni motorist

V prometni nesreči, ki se je pripetila včeraj ob 14.13 v križišču pri Parecagu, je umrl 42-letni motorist. Policisti so ugotovili, da je 70-letni voznik osebnega avtomobila pri zavijanju levo preko polne črte izsilil prednost 42-letnemu motoristu, ki je pravilno pripeljal iz Seče. Motorist je kljub zaviranju trčil v avtomobil in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

70-letnemu povzročitelju prometne nesreče so policisti odredili preizkus alkoholiziranosti, pri čemer je alkotest pokazal rezultat 0,52 mg/l. Policisti bodo po končani preiskavi podali kazensko ovadbo. Zoper motorista je bila odrejena sodna obdukcija.

Zaradi reševanja in opravljanja ogleda, ki sta se ga udeležili tudi preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Kopru in dežurna državna tožilka je bila cesta Sečovlje - Lucija zaprta vse do 17. ure.