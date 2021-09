V kraju Moimacco pri naselju Tre Pietre se je sinoči na državni cesti št. 52 med Remanzaccom in Čedadom pripetila smrtna nesreča. V čelnem trčenju hyundaia i20 in fiata grande punto je med vračanjem iz službe na videmski kvesturi izgubil življenje 52-letni policist Gianluca Quaino, doma na Čedajskem. Voznik drugega avtomobila, 21-letni tuji državljan, je bil poškodovan, toda ni v življenjski nevarnosti. Na kraju so bili reševalci službe 118, gasilci iz Čedada, karabinjerji in policisti.