Na regionalni cesti Postojna - Razdrto se je ob 9.45 pri Hruševju pripetila hujša prometna nesreča, ki je terjala človeško življenje. Udeležena sta bila avtomobil in traktor, pri čemer je voznik traktorja na kraju umrl. Prispeli so policisti, reševalci in gasilci.

Cesto so zaprli za promet. Voznikom priporočajo, naj uporabljajo druge lokalne ceste ali avtocesto.