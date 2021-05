V prvem tednu za STA zbrali 189.000 evrov

Uvod kampanje Za obSTAnek, v kateri Društvo novinarjev Slovenije s prijatelji STA zbira sredstva za pomoč Slovenski tiskovni agenciji (STA), je po navedbah društva izjemen. V tednu dni od uradnega začetka kampanje jim je uspelo zbrati 189.000 evrov, kar je enako enomesečnemu nadomestilu države za javno službo STA, so zapisali v društvu. Donatorji, ki so se odzvali prošnji društva za pomoč, so zagotovili, da bo skoraj sto sodelavcev STA za opravljeno delo dobilo plačilo, kar želi vladni urad za komuniciranje preprečiti z nezakonitim finančnim izsiljevanjem, so navedli v društvu.

Kampanjo, v kateri želijo podpreti sodelavce STA, verodostojno obveščanje, kakovostno medijsko krajino, svobodo in demokracijo, bodo nadaljevali. Po besedah Društva novinarjev Slovenije je akcija povezala državljanke in državljane, različne družbenoodgovorne organizacije in podjetja, ki se zavedajo pomena javnega servisa, kot ga zagotavlja STA, in ki ne pristajajo na novinarstvo po nareku oblasti.