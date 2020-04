V prvi liniji proti covidu-19

Zdravnik pulmolog Mitja Jevnikar se bori v prvi fronti proti koronavirusu covid-19. Zaposlen je v eni izmed pariških bolnišnic, kjer sprejemajo okužene bolnike.

Kako je v Parizu?

Francoska prestolnica čaka konec tedna ali začetek prihodnjega višek obolenj.

Že? V Italiji, kjer se je je vse skupaj začelo, še nismo prišli na vrh krivulje ...

Recimo, da je imela Francija več manevrskega prostora in je imela več časa, da se pripravi na val okužb, ki je bil tudi pri nas neizbežen.

Kje so bila prva žarišča v Franciji?

Na vzhodu, bolj natančno v regiji Grand Est, kjer so mesta Strasbourg, Metz in Nancy. Tam je okužba hitro rasla in zaradi tega so se posledično hitro pripravila druga velemesta, Pariz v prvi vrsti. V francoski prestolnici je veliko bolnišnic in tudi ležišč na oddelkih za intenzivno nego je veliko. Veliko večino oddelkov so sprostili in so jih spremenili v posebne oddelke za zdravljenje covida-19. Prekinili so vse nenujne operacije. V nekaj dneh so pridobili 1500 dodatnih mest. Če so okuženi s koronavirusom v dobrem stanju, jih premeščajo v druga francoska mesta s helikopterji in vlaki.

Ali so bolnišnice v Parizu že polne okuženih bolnikov?

Zaposlen sem v bolnišnici Bizet v južnem predelu Pariza. V naši bolnišnici smo skoraj zapolnili vsa mesta na intenzivni negi. Tudi druge pariške bolnice so polne. Doslej pa smo uspešno parirali pritisk. Najhuje pričakujemo v prihodnjih dneh.

Ali je Francija podcenjevala koronavirus?

Mislim, da je podobno kot vse druge evropske države, začenši z Italijo. Vsi smo mislili, da se virus ne bo širil zunaj kitajskih meja. Ampak današnji moderen način življenja je tak, da se taki virusi širijo hitreje, kot si mislimo. V Franciji so se prestrašili, ko so videli, kako eksponencialno raste število mrtvih v Italiji. Tudi pogled na prepolne italijanske bolnišnice ni bil najbolj optimističen.