V rdečih deželah pouk le na daljavo

Predsednik vlade Mario Draghi je danes po posvetovanju z znanstveno-tehničnim odborom in predstavniki dežel in občin podpisal novo uredbo z ukrepi za zajezitev pandemije z novim koronavirusom. Veljati bo začela v soboto, 6. marca in bo trajala do torka, 6. aprila, zaobjema torej tudi velikonočne praznike.

V deželah, ki so na rdečem vladnem seznamu, bo šolska dejavnost potekala le na daljavo in bodo šole vseh stopenj, vključno primarne, zaprte. V oranžnih deželah, kjer bo več kot 250 tedenskih okužb vsakih 100.000 prebivalcev ali kjer se bo epidemiološka slika občutno poslabšala, bodo lahko predsedniki dežel odločali o prekinitvi šolske dejavnosti v razredih.

Policijska ura bo še naprej v veljavi od 22. do 5. zjutraj.

Po vsej Italiji bo razen za upravičence, in sicer za delo, zdravje ali utemeljene nujne potrebe, prepovedano prehajanje deželnih meja, in to tudi iz dežel, ki so na rumenem ali belem seznamu.

V deželah oz. občinah, ki so na rdečem seznamu, bo popolnoma prepovedano obiskovanje prijateljev ali sorodnikov in ne bo torej veljala niti enkratna dnevna izjema, kot se je, denimo, dogajalo med božičnimi prazniki.

Za trgovine, bare in restavracije bodo veljali dosedanji ukrepi.

Novost predstavlja možnost odprtja muzejev, gledališč in kinodvoran na območjih, ki so v rumenem seznamu. Veljali bodo sicer strogi zdravstveni ukrepi zlasti glede oddaljenosti posameznih obiskovalcev. Zapolnjena bo lahko le 25-odstotna zmogljivost, v vsakem primeru z največ 400 gledalci na prostem ter 200 v zaprtih prostorih.