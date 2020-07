V rebalansu tudi denar za manjšino

V odboru za proračun deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine se je včeraj začela razprava o rebalansu za triletje 2020-2022. »Slika je tako negotova, da težko sprejemamo ukrepe za uravnotežen proračun, še zlasti, ker ne vemo, koliko bo država odmerila deželam,« je včeraj razložila Barbara Zilli, ki ima v vladi resor za proračun.

Kljub temu so v rebalans vpisali več postavk, med drugim tudi dve, ki sta namenjeni slovenski manjšini. Z dodatnimi 100.000 evri bi dežela financirala razpise za slovenske organizacije, delo paritetnega odbora in deželno konferenco za slovenski jezik. Še 120.000 evrov pa bi prejelo Začasno ciljno združenje Projekt, in sicer za nadaljevanje projekta o izdelavi enovite podobe in spletnega portala slovenske jezikovne manjšine. Temu projektu so že v lanskem rebalansu namenili 40.000 evrov. ZCZ Projekt sestavljajo Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ), Svet slovenskih organizacij (SSO) in združenje Eupro.

Rebalans bodo v prihodnjih dneh rešetali v odborih, konec meseca pa še vsi deželni svetniki.