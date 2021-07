V Reziji huje poškodovan tržaški motorist

V Reziji se je sinoči huje poškodoval 45-letni motorist iz Trsta. Pri kraju »Ta-pod Klancon« je v Ul. Micelli nenadno skočil na cesto srnjak, pri čemer je izgubil nadzor nad svojim motorjem ktm duke in padel. Prvo pomoč so mu nudili domačini, na kraj so nato prispeli reševalci službe 118, ki so ga prepeljali v tolmeško bolnišnico, kjer so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Utrpel je hude poškodbe in je v življenjski nevarnosti. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice in karabinjerji, ki preiskujejo njene vzroke.