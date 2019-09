V dolini Rezije so ponoči ostali brez elektrike. Strela je okrog 1. ure udarila v drog električne napeljave ob pokrajinski cesti št. 42 in ga poškodovala.

Brez električne napeljave so ostali v zaselkih Ravanca, Solbica, Bila, Njiva, Osojane in Učja. Od jutranjih ur so na delu tehniki, ki odpravljajo posledice udara strele in se trudijo za ponovno vzpostavitev oskrbe z električnim tokom.