Gorski reševalci in finančni policisti iz Možca so danes dopoldne reševali 70-letno pohodnico, ki se je poškodovala na stezi CAI 662b nedaleč od zaselka Horinje na nadmorski višini 480 metrov.

Dosegli so jo peš. Na kraju so ji nudili prvo pomoč, nato so jo naložili na nosilo in jo prenesli do reševalnega vozila. Zdravniki so ugotovili, da je utrpela domnevni zlom gležnja.