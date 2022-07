Gasilci in prostovoljci civilne zaščite, ki so jim že zgodaj zjutraj iz zraka pomagali tudi helikopter in dve letali kanader, se z ognjem še naprej borijo v Reziji, ki ostaja izolirana. Gasilci iz Tolmeča in Čedada so tudi poskrbeli za sanacijo nekaterih pogorišč v gozdu in ob cesti.