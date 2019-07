V Rimu, v Ulici Pietro Cossa v mestni četrti Prati, so danes ponoči nekaj po 3. uri do smrti zabodli karabinjerja. Žrtev je 35-letni Mario Cerciello Rega, ki je s kolegom ustavil dva moška, ki sta s seboj imela sumljivo torbo. To naj bi pred tem ukradla ženski. Eden od njiju je tedaj izvlekel nož in osemkrat zabodel karabinjerja, ki je takoj zatem umrl v bolnišnici Santo Spirito. Oba moška sta zbežala, po zadnjih informacijah pa naj bi ju prestregla v nekem parkirišču.