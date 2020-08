V Rimu ne bo muzeja o fašizmu, ki so ga predlagali trije občinski svetniki Gibanja 5 zvezd. Njihov predlog je zavrnila in ustavila sama županja Virginia Raggi, potem ko je pobuda naletela na odzive in nasprotovanje levih in levosredinskih strank, združenja nekdanjih partizanov VZPI-ANPI in številnih javnih osebnosti. Svetniki stranke, kateri pripada županja, so namreč imeli v mislih muzej, ki bi precej nekritično prikazoval fašistično obdobje, tako da bi lahko postal neke vrste drugi Predappio. Kraj v Romagni, kjer je bil rojen in je pokopan Benito Mussolini, je namreč s časom postal neke vrste »romarska pot« za fašiste in za nostalgike ducejeve diktature, kar sicer pobudniki rimskega muzeja zanikajo.

Skupina javnih delavcev, med katerimi je tudi nekdanji predsednik poslanske zbornice Luciano Violante, je prepričana, da bi Rim potreboval kvečjemu muzej, ki bi prikazoval in predstavljal trpljenje, ki ga je fašizem povzročil Italiji. Ob tem opozarjajo, da bi italijansko glavno mesto potrebovalo muzej o holokavstu, ki ga načrtujejo in napovedujejo že dolgo let, rimska mestna uprava pa ni naredila nič za njegovo uresničitev. Italija vsekakor ni Nemčija, kjer zlo nacizma poglobljeno obravnavajo tudi v šolskih učbenikih.