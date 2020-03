V Rusiji od ponedeljka tritedensko zaprtje šol

V Rusiji bodo zaradi izbruha okužbe s koronavirusom zaprli šole za obdobje treh tednov, je danes povedal minister za izobraževanje Sergej Kravcov, ki je sporočil, da bodo vsi učenci od ponedeljka na tritedenskih počitnicah. Šole bodo zaprte do 12. aprila.

V Rusiji so do zdaj potrdili več kot 110 primerov okužbe z novim koronavirusom, do zdaj pa ni bilo žrtev.

Nekatere izobraževalne ustanove bodo ostale odprte, da bodo poskrbeli za otroke, za katere starši ne bodo mogli zagotoviti varstva. Organizirali bodo tudi učenje na daljavo.