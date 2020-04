V Rusiji v zadnjih 24 urah 954 novih primerov okužbe

V Rusiji so v zadnjih 24 urah odkrili 954 novih primerov okužbe s koronavirusom. Skupno je bilo do danes potrjenih 6343 okužb, umrlo pa je 47 okuženih. Ruski predsednik Vladimir Putin je svetoval državljanom, naj do konca meseca ostanejo doma in hodijo ven le za najnujnejše opravke. Večina ruskih regij je že prepovedala gibanje na prostem in uvedla karantenske ukrepe. Najhuje je v Moskvi, kjer so prejšnji teden odprli nov oddelek bolnišnice, ki se bo osredotočil ravno na zdravljenje obolelih s covidom-19. Zdravstveni delavci, ki dobivajo zdravila za krepitev imunskega sistema, živijo ločeno od svojih družin, da bi preprečili morebitno okužbo.