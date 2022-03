V rusko-ukrajinski vojni vloga hekerjev Anonymousa zgolj simbolična

Rusko-ukrajinska vojna se namreč bije tudi na elektronskem bojišču. Poleg redne vojske je svoj doprinos k boju proti Vladimirju Putinu prispevala tudi mednarodna hekerska skupina Anonymous. Odkar so napovedali vojno ruskemu samodržcu, so »hacktivisti«, kot se sami poimenujejo, napadli rusko in belorusko informacijsko infrastrukturo in strežnike institucionalnih spletnih strani onesposobili. Po mnenju Jelene Juvan, predstojnice katedre za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in strokovnjakinje za kibernetsko varnost, pa je njihova vloga v rusko-ukrajinskem konfliktu zgolj simbolična. Največ smrti in trpljenja namreč še vedno sejejo bombe in rakete, ki padajo na civilne objekte.

Kdo je Anonymous?

Anonymous ni ena sama oseba. Gre se za različne skupine ljudi po vsem svetu, ki se istovetijo z vrednotami in stališči posameznikov, pri katerih se je pred več leti vse začelo. Gre za gibanje, ki nastopa proti različnim globalnim akterjem in se odziva na najrazličnejše svetovne probleme. Ne vemo, od kod hekerji napadajo in kdo se skriva za maskami. Predstavniki gibanja naj bi bili tudi v Sloveniji.

Na podlagi česa se odločijo, kje bodo izvedli kibernetski napad?

Gre izključno za osebne odločitve posameznikov, ki tvorijo to gibanje. V primeru rusko-ukrajinskega konflikta so se s kibernetskimi napadi na rusko in belorusko informacijsko infrastrukturo odzvali na Putinovo okupacijo sosednje države. Konvencionalno orožje pa v tem konfliktu še vedno igra ključno vlogo. Sesuvanje spletne strani ruskega predsedstva in prestrezanje ruske državne televizije imata simbolični pomen, saj ne gre za kraje baz podatkov ali onesposobljenje delovanja jedrske elektrarne. Škoda teh dejanj je povsem neprimerljiva s škodo orožja.

Katero vlogo pa ima kibernetsko bojevanje v vojni med Rusijo in Ukrajino? Nenazadnje se je tik pred začetkom vojaških operacij na strežnikih in računalnikih več ukrajinskih podjetij, ki se ukvarjajo z obrambo in informacijskimi tehnologijami, pojavila zlonamerna programska oprema, ki lahko izbriše podatke.

Kibernetsko bojevanje je sestavni del klasičnega oboroženega spopada. Gre se za hibridno vojno, ki vključuje različne dimenzije vojskovanja. Napada se s klasičnim orožjem na kopnem, cilja pa se tudi na informacijsko infrastrukturo. To so lahko televizijski stolpi ali pa računalniki. Kar me v primeru tega konflikta bega, je dejstvo, da je v Rusiji še vedno dostopen svetovni splet, čeprav ga vlada vztrajno cenzurira. Med nemiri v Libiji je oblast državljanom preprečila dostop do interneta, v Rusiji pa zaenkrat temu ni tako.