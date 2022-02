V samoizolaciji manj kot 60.000 ljudi

V FJK so danes ob 7200 PCR testiranjih potrdili 749 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 10,40-odstoten. Opravili so še 15878 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 1695 novih okužb z novim koronavirusom (delež 10,68-odstoten).

Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 484 bolnikov s covidom-19, kar je 11 manj kot včeraj, intenzivno zdravljenje jih potrebuje 38, eden več. Največ okužb so tudi danes zaznali med štiridesetletniki, kategoriji od 40. do 49. leta pripada 18,74 odstotka vseh današnjih potrjenih okužb.

Umrlo je 13 bolnikov s covidom-19.

Od začetka pandemije so v FJK potrdili 4547 novih okužb, in sicer 1105 na Tržaškem, 2186 na Videmskem, 868 na Pordenonskem in 388 na Goriškem. Ozdravelo je 216.739 ljudi, klinično zdravih je 535, v samoizolaciji pa je po daljšem času manj kot 60.000 ljudi, in sicer 58.391. Zadnjič jih je bilo manj kot 60.000 v petek, 21. januarja.