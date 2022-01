V samoizolaciji več kot 60.000 ljudi

V bolnišnicah Furlanije Julijske krajine se na rednih covidnih oddelkih zdravi 427 bolnikov s covidom-19, intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje 36, od teh 30 ni cepljenih. Tudi danes se je skupno število bolnikov s covidom-19, ki potrebujejo hospitalizacijo, rahlo zmanjšalo. Na rednih covidnih oddelkih je sicer en bolnik več kot včeraj, na oddelkih za intenzivno nego pa štirje bolniki manj.

Ob 10.987 PCR testiranjih so sicer danes v FJK potrdili 1538 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 13,99-odtoten. Opravili so še 24.624 hitrih antigenskih testov, ob kateri so potrdili 4338 novih okužb.

Umrlo je osem bolnikov s covidom-19.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 4396 bolnikov s covidom-19, in sicer 1063 na Tržaškem, 2134 na Videmskem, 833 na Pordenonskem in 366 na Goriškem. Ozdravelo je 170.186 ljudi, klinično zdravih je 713, v samoizolaciji pa je 60.166 ljudi.