V Scali vzklikali »bis« predsedniku Mattarelli

Šest minut ploskanja, stoječe ovacije in vzkliki »bis« so bili danes v milanskem teatru Scala namenjeni predsedniku republike Sergiu Mattarelli. Predsednik, ki se mu izteka mandat (njegovega naslednika bodo v parlamentu izbirali konec januarja), je vidno ganjen večkrat pozdravil občinstvo na slovesnem odprtju sezone. Blizu njega je bil minister za kulturo Dario Franceschini, ki ga mediji omenjajo med možnimi kandidati za nasledstvo. Na sporedu je Verdijev Macbeth z dirigentom Riccardom Chaillyjem in režiserjem Davidejem Livermorejem.