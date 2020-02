V Schönbrunnu lani rekordno število obiskovalcev

V dunajskem dvorcu Schönbrunn so lani našteli rekordnih 4.255.000 obiskovalcev. Skupno z dependansami si ga je ogledalo kar 5,5 milijona obiskovalcev. Število obiskov se je v primerjavi z letom prej občutno povečalo. Leta 2018 je bilo manjše od 4 milijonov, vključno z dependansami si ga je ogledalo 5,1 milijona obiskovalcev. V blagajne je tako lani steklo 72 milijonov evrov, prihodek pa se je povečal za okoli 14 odstotkov. Levji delež prihodka odigravajo prodaje vstopnic, in sicer 70 odstotkov, 15 odstotkov pa predstavlja dohodek od prodaje v muzejski trgovini in dohodek od najemnin.