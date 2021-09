V šesti fazi predvideno zaprtje države

Svetovalna skupina je predstavila slovenski vladi šest faz ukrepov za zajezitev širjenja covida-19. O predlogu strokovne skupine bo vlada predvidoma odločala v prihodnjem tednu.

Slovenija bi bila trenutno po omenjenih predlogih v drugi fazi tik pred vstopom v tretjo fazo. Prva faza z blažjimi ukrepi bi namreč veljala, le če bi se v enotah intenzivne nege zdravilo do največ 20 bolnikov, medtem ko jih je že včeraj bilo 41, število pa se veča.

Druga faza naj bi veljala do hospitalizacije 43 bolnikov v enotah intenzivne nege. V drugi fazi bi pogoj PCT veljal za učence tretje triade, dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih. Pri tem bi samotestiranje za tiste, ki ne bi bili cepljeni oziroma prebolevniki, potekalo enkrat tedensko. Maske bi bile obvezne v celotnem šolstvu, z izjemo učencev do petega razreda, ki bi jim bile zgolj priporočene. Samotestiranje bi bilo obvezno pri zunajšolskih športnih dejavnostih za starejše od 12 let. Pogoj PCT bi se v tej fazi razširil in postal obvezen tudi za obiskovalce fitnesov in vodenih vadb v zaprtih prostorih.

V tretji fazi, z največ 86 hospitaliziranimi bolniki na intenzivnih negah, strokovna skupina med drugim predlaga obvezne maske za vse učence osnovnih šol. Prostovoljno samotestiranje dijakov in učencev osnovnih šol bi potekalo dvakrat na teden. Nadzorovano samotestiranje dvakrat tedensko pa bi bilo obvezno za zaposlene, ki prihajajo v stik s strankami, pacienti, učenci, dijaki ali oskrbovanci, in ne bi bili cepljeni ali prebolevniki. Dovoljena bi bila zasebna druženja do 25 ljudi brez pogoja PCT, ki bi ga zahtevali tudi za zaposlene v drugih dejavnostih.

V četrti fazi (od 86 do 103 bolnikov na intenzivnih negah) strokovna skupina med drugim predlaga tudi zaprtje gostinskih lokalov ob polnoči in omejitev zasebnih druženj na 10 oseb brez pogoja PCT in obvezen pogoj PCT tudi za storitvene dejavnosti.

V peti fazi (od 103 do 133 bolnikov na intenzivnih negah) bi se nočno druženje omejilo na pet ljudi ali člane dveh gospodinjstev, v šolah in dijaških domovih pa bi veljal model C, ki predvideva, da se del dijakov izobražuje doma oz. na daljavo in bi stopile v veljavo tudi omejitve v javnem prevozu.

V šesti, zadnji fazi, ko bi bilo od 133 do 164 hospitaliziranih na intenzivnih negah, bi ohranili odprte šole le ob upoštevanju pogoja PCT, če bi se vsi, ki niso cepljeni ali prebolevniki, testirali trikrat tedensko. V tej fazi je v dokumentu, ki ga je pridobila STA, navedeno tudi zaprtje države, ki pa ni podrobneje opredeljeno.